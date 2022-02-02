Малкин сравнял счет в матче с «Вашингтоном». Видео

«Питтсбург» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» — 1:1. На 7-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Евгений Малкин.

«Пингвинз» реализовали большинство. Для 35-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала пятой в этом сезоне.

Спустя несколько секунд после гола Малкина «Вашингтон» заменил вратаря. Витек Ванечек уступил место в воротах россиянину Илье Самсонову.