«Питтсбург» сыграет с «Ванкувером» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 12 января. Игра пройдет на спортивной арене «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Питтсбург» — «Ванкувер» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В Восточной конференции «Пингвинз» набрали 44 очка и занимают 11-е место. В Западной конференции «Кэнакс» с 57 баллами располагаются на 2-й строчке.

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