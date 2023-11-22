«Питтсбург» сыграет с «Рейнджерсом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 23 ноября. Игра пройдет в спортивном комплексе «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции нет. Видеотрансляция противостояния «Питтсбург» — «Рейнджерс» будет доступна бесплатно в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Пингвинз» набрали 18 очков и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк» с 25 баллами располагается на 2-й строчке Восточной конференции.

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