«Питтсбург» проиграл «Рейнджерс». Панарин сделал две голевые передачи

«Питтсбург» проиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. Команда из Нью-Йорка одержала третью победу подряд.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 22 из 24 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» идет на 3-м месте в Восточной конференции, а «Питтсбург» — на 5-м.