Гавриков оформил дубль в матче с «Айленедерсом» Варламова

«Коламбус» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ проитв «Айлендерс». Счет стал 2:4.

В конце второго периода голом отметился защитник Владислав Гавриков. 26-летний россиянин забросил вторую шайбу в этой встрече и пятую в сезоне.

Ворота «Айлендерс» в этой встрече защищает российский голкипер Семен Варламов.