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«Питтсбург» подписал новый контракт с нападающим Радимом Зогорной

08:00
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«Питтсбург» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с форвардом Радимом Зогорной, который находился в статусе ограниченно свободного агента.

25-летний чех заключил соглашение на два года.

В минувшем сезоне Зогорна дебютировал в НХЛ. Всего провел восемь матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 4 (2+2) очка.

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Иван Шитик все материалы автора

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