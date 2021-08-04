«Питтсбург» подписал новый контракт с нападающим Радимом Зогорной
08:00
«Питтсбург» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с форвардом Радимом Зогорной, который находился в статусе ограниченно свободного агента.
25-летний чех заключил соглашение на два года.
В минувшем сезоне Зогорна дебютировал в НХЛ. Всего провел восемь матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 4 (2+2) очка.
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