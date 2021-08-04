«Питтсбург» подписал новый контракт с нападающим Радимом Зогорной

«Питтсбург» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с форвардом Радимом Зогорной, который находился в статусе ограниченно свободного агента.

25-летний чех заключил соглашение на два года.

В минувшем сезоне Зогорна дебютировал в НХЛ. Всего провел восемь матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 4 (2+2) очка.