Эвандер Кейн покинул Альянс хоккейного разнообразия на время расследования НХЛ

Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance) выступил с заявлением относительно ситуации, в которую попал нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн, сообщает TSN.

Хоккеист принял решение покинуть организацию на время расследования НХЛ.

Statement regarding allegations against Evander Kane. pic.twitter.com/HVwlHvGkg9 — Hockey Diversity Alliance (@TheOfficialHDA) August 3, 2021

Ранее Национальная хоккейная лига опубликовала заявление, сообщив, что находится в курсе публикации в соцсетях поста, в котором утверждается, что нападающий делал ставки на игры НХЛ. Лига объявила, что очень серьезно относится к обвинениям подобного рода и намерена провести полное расследование этой ситуации.

По информации The Athletic, yекоторые игроки «Сан-Хосе» не хотят, чтобы Эвандер Кейн выступал за команду в следующем сезоне.

Как сообщает издание, ранее этим летом команда пыталась обменять игрока.

Отмечается, что во многом причиной того, что клуб хотел заключить сделку, были напряженные отношения Кейна со многими товарищами по команде.

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