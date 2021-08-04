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Эвандер Кейн покинул Альянс хоккейного разнообразия на время расследования НХЛ

07:56
Эвандер Кейн. Фото Getty Images
Эвандер Кейн. Фото Getty Images
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Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance) выступил с заявлением относительно ситуации, в которую попал нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн, сообщает TSN.

Хоккеист принял решение покинуть организацию на время расследования НХЛ.

Ранее Национальная хоккейная лига опубликовала заявление, сообщив, что находится в курсе публикации в соцсетях поста, в котором утверждается, что нападающий делал ставки на игры НХЛ. Лига объявила, что очень серьезно относится к обвинениям подобного рода и намерена провести полное расследование этой ситуации.

По информации The Athletic, yекоторые игроки «Сан-Хосе» не хотят, чтобы Эвандер Кейн выступал за команду в следующем сезоне.

Как сообщает издание, ранее этим летом команда пыталась обменять игрока.

Отмечается, что во многом причиной того, что клуб хотел заключить сделку, были напряженные отношения Кейна со многими товарищами по команде.

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Иван Шитик все материалы автора

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