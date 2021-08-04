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Бывший нападающий «Оттавы» арестован по обвинению в изнасиловании

08:04
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Бывший игрок системы «Оттавы» Габриэль Ганье арестован по обвинению в сексуальных преступлениях, сообщает The Score.

24-летний хоккеист предстанет перед судом. Его обвиняют в нескольких случаях изнасилования, которые произошли в 2016 году. Одной из пострадавших на тот момент было 16 лет.

Габриэль Ганье был выбран «Оттавой» на драфте 2015 года под общим 36-м номером во втором раунде.

Он так и не дебютировал пока в НХЛ, выступая большую часть карьеры в АХЛ.

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Иван Шитик все материалы автора

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