Бывший нападающий «Оттавы» арестован по обвинению в изнасиловании

Бывший игрок системы «Оттавы» Габриэль Ганье арестован по обвинению в сексуальных преступлениях, сообщает The Score.

24-летний хоккеист предстанет перед судом. Его обвиняют в нескольких случаях изнасилования, которые произошли в 2016 году. Одной из пострадавших на тот момент было 16 лет.

Габриэль Ганье был выбран «Оттавой» на драфте 2015 года под общим 36-м номером во втором раунде.

Он так и не дебютировал пока в НХЛ, выступая большую часть карьеры в АХЛ.