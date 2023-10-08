«Питтсбург» подписал контракт с Уайтом

Форвард Колин Уайт подписал контракт с «Питтсбургом», сообщается на официальном сайте клуба.

Двустороннее соглашение с 26-летним американцем рассчитано на один год. Его зарплата в НХЛ составит 775 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Уайт выступал за «Флориду», набрав 15 (8+7) очков в 68 матчах НХЛ.