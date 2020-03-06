«Питтсбург» обыграл «Баффало», Малкин признан первой звездой матча

«Питтсбург» на выезде выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). «Сэйбрз» потерпели пятое поражение кряду.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сделал две голевые передачи. Его признали первой звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Питтсбург» — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Голы: Хернквист — 16 (Бьюгстад, Маккэн), 7:56 — 0:1. Маккейб — 3 (мен.), 9:01 — 1:1. Петтерссон — 2 (Раст, Малкин), 12:26 — 1:2. Хернквист — 17 (бол., Малкин, Шульц), 33:32 — 1:3. М. Юханссон — 9 (Кахун, Далин), 41:57 — 2:3. Кросби — 15 (Зукер), 46:02 — 2:4.

Вратари: Ю. Юханссон (57:37) — Мюррей.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (9+10+11) — 32 (16+3+13).

Наши: — - Малкин (16.56/4/0).

6 марта. Баффало. KeyBank Center.