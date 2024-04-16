«Питтсбург» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» и «Нэшвилл» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Питтсбурге 16 апреля и завершилась победой хозяев — 4:2.

Видео лучших моментов матча «Питтсбург» — «Нэшвилл» опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

После этого матча «Питтсбург» с 88 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 99 очками — на шестой строчке «Запада».