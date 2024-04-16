«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл»

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:2.

В составе «Пингвинз» отличились Сидни Кросби, Эрик Карлссон, Райли Смит и Эмиль Бемстрем. У «Предаторз» шайбы на счету Густава Нюквиста и Филипа Форсберга.

После этого матча «Питтсбург» с 88 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 99 очками — на шестой строчке «Запада».