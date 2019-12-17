«Питтсбург» и «Флорида» обменялись игроками

«Питтсбург» и «Флорида» совершили обмен. «Пингвины» отдали нападающего Кевина Роя, а «Пантеры» — форварда Райана Хаггерти, сообщает официальный сайт НХЛ.

26-летний Рой в нынешнем сезоне провел 23 матча в АХЛ и набрал 14 (4+10) очков. 26-летний Хаггерти также выступал за фарм-клуб: на его счету 6 (3+3) очков в 23 матчах АХЛ.

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