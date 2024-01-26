«Рейнджерс» сыграет с «Вегасом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 27 января. Игра пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Рейнджерс» — «Вегас» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Нью Йорк» набрал 61 очко и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Голден Найтс» с 62 баллами располагаются на 5-й строчке «Запада».

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