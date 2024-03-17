«Питтсбург» встретится с «Детройтом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 18 марта. Игра состоится на спортивной арене «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США) и начнется в 01.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Питтсбург» — «Детройт» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Пингвинз» набрали 67 очков и занимают 13-е место в Восточной конференции, а «Ред Уингз» с 74 баллами располагаются на 8-й строчке «Востока».

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