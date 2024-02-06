Питер Лавиолетт вышел на седьмое место по победам в НХЛ среди тренеров

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт вышел на седьмое место по числу выигранных матчей в НХЛ среди тренеров.

Победа над «Колорадо» (2:1 ОТ) стала для 59-летнего американца 783-й в лиге, он опередил Эла Эрбура (782).

Рекорд по числу выигранных матчей в НХЛ среди тренеров принадлежит Скотти Боумэну (1244). Второе место занимает Джоэль Кенневилль (969), на третьей строчке — Барри Тротц (914).