Панарин вышел на четвертое место в гонке бомбардиров НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:1 ОТ).

Таким образом, 32-летний россиянин набрал 67 (31+36) очков и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров лиги в текущем сезоне. На третьем месте находится форвард «Бостона» Давид Пастрняк, у которого 72 (33+39) очка.

Первое и второе места делят форвард «Тампы» Никита Кучеров и форвард «Колорадо» Натан Маккиннон («Колорадо»), которые набрали по 85 (32+53) очков.