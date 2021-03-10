Пьетранджело не сыграет в ближайших матчах «Вегаса»

Защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело будет отсутствовать в «обозримом будущем» из-за травмы верхней части тела, сообщает сайт НХЛ.

Игрок вернулся в Лас-Вегас для дальнейшего обследования после того, как получил повреждение в матче против «Сан-Хосе» (0:4), когда заблокировал бросок в третьем периоде. Пьетранджело, чувствовавший дискомфорт в левой руке, не играл против «Миннесоты» (0:2).

«Конечно, это не самая хорошая новость, что он вернулся домой, — сказал тренер Питер Дебур. — Я не беспокоюсь из-за того, что он может выбыть на длительный срок. Но в обозримом будущем его не будет».

В 18 матчах сезона защитник набрал 10 (2+8) очков и лидирует в команде по игровому времени (25:27), играя в первой паре обороны. В феврале Пьетранджело пропустил три матча после попадания в ковид-протокол.