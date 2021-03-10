Тренер «Рейнджерс» рассказал, как партнеры Панарина отреагировали на скандал

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал, как игроки отреагировали на скандальную историю с российским форвардом Артемием Панарин и как сам хоккеист вел себя в этой ситуации.

«У него отличные отношения со всеми парнями, — цитирует тренера журналистка New York Post Молли Уокер в своем Twitter 10 марта. — Он был в контакте со всеми игроками на протяжении всего этого. Никто не интересовался, что там происходило. Эти парни полностью на его стороне. То, что у него отличные отношения со всеми, сделало ситуацию намного проще».

В конце февраля бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что Панарин в декабре 2011 года якобы несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии после матча подмосковного клуба в Континентальной хоккейной лиге. По словам Назарова, Панарину грозил реальный срок заключения, однако за спортсмена вступились «авторитетные жители латвийской столицы» и помогли «спустить дело на тормозах».

В «Рейнджерс» сообщили, что хоккеист отверг все обвинения в свой адрес, но в ближайшее время не будет выступать за команду. На данный момент Панарин пропустил уже восемь матчей «Рейнджерс». В конце февраля он возглавлял список лучших бомбардиров клуба в нынешнем сезоне, набрав 18 очков. 10 марта россиянин вернулся к тренировкам.