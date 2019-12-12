Петер Форсберг: «Не знаю, кто был лучшим. У России было много классных игроков»

Знаменитый шведский форвард Петер Форсберг в интервью «СЭ» признался, что ему трудно выбрать лучшего хоккеиста в истории.

— В России вас многие называют лучшим шведом, когда-либо игравшим в хоккей. Кого вы назовете лучшим русским?

— Не знаю. Когда я рос в Швеции, не видел ни одного русского до конца 80-х. Потом я рос на русской пятерке с Ларионовым в центре. Смотрел, как они играли на чемпионатах мира и других турнирах. Потом была тройка Быков — Хомутов — Каменский. Я ладил со всеми русскими, но дольше всех играл с Гусаровым и Каменским. Отличные ребята, и с ними мы выиграли Кубок Стэнли — это совершенно особенная история.

Вначале мы едва говорили по-английски, но на льду будто читали мысли и знали точно, где каждый из нас находится на льду. Я его тогда спрашивал: «Ну, как дела?», он раз за разом повторял: «Одно и то же дерьмо, другой день», и потом мы смеялись. Валера великолепно владел клюшкой, и мне действительно нравилось с ним играть много лет. Он был очень умным хоккеистом.

Трудно сказать, кто был лучшим. Я играл против Федорова в расцвете сил, его невозможно было поймать. В лучшие годы Сергей был самым крутым. Дацюк в «Детройте» был неподражаем, Константинов — суперсбалансированный защитник. Могильный буквально летал по площадке и забивал с любой позиции. Разумеется, на ум приходят Овечкин и Малкин, но не знаю, кто был лучше всех. Временами они были очень хороши, я успел поиграть против Овечкина. Не знаю, кто был лучшим. У вас было много классных игроков. (Евгений Белоусов)

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