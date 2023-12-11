«Коламбус» — «Флорида»: видеообзор матча

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Флориде» — 2:5.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Обе шайбы хозяев забросили россияне Егор Чинахов и Дмитрий Воронков. Их соотечественник Кирилл Марченко отметился голевой передачей. За гостей отличились Густав Форслинг, Картер Верхэге, Александр Барков, Мэттью Ткачак и Ээту Луостаринен. Сэм Райнхарт отдал три голевые передачи.

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