Форвард «Питтсбурга» Раст пропустит неделю из-за травмы

Форвард «Питтсбурга» Брайан Раст пропустит около недели из-за травмы верхней части тела, сообщается на официальном сайте НХЛ.

31-летний американец получил повреждение 7 декабря в матче с «Тампой» (1:3). Также он пропустил встречу с «Флоридой» (1:3).

В текущем сезоне Раст провел 22 матча, в которых набрал 20 (10+10) очков.