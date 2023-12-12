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Форвард «Питтсбурга» Раст пропустит неделю из-за травмы

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Питтсбурга» Брайан Раст пропустит около недели из-за травмы верхней части тела, сообщается на официальном сайте НХЛ.

31-летний американец получил повреждение 7 декабря в матче с «Тампой» (1:3). Также он пропустил встречу с «Флоридой» (1:3).

В текущем сезоне Раст провел 22 матча, в которых набрал 20 (10+10) очков.

Брайан Раст
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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