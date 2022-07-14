Братья Эрик и Марк Стаалы присоединились к «Флориде»

Братья Эрик и Марк Стаалы продолжат карьеру во «Флориде». Как сообщает Sportsnet, игроки, которые 28 июля стали неограниченно свободными агентами, присоединились к «Пантерз».

С Эрикок подписан пробный контракт, а Марк заключил однолетнее соглашение на 750 тысяч долларов.

Eric and Marc Staal are heading to the Sunshine State, per @GeorgeRichards. ??



Eric ?? PTO with @FlaPanthers

Marc ?? 1-year/ $ 750k AAV pic.twitter.com/7UXFnxly35 — Sportsnet (@Sportsnet) July 13, 2022

В прошедшем сезоне 34-летний Марк Стаал сыграл 56 матчей за «Детройт» и набрал 10 (3+7) баллов. На счету 36-летнего Эрика Стаала 13 (5+8) очков в 53 матчах.