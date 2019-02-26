"Перестаньте критиковать других. Не тратье время впустую". Жена Ковальчука выложила мотивирующее фото

Супруга российского нападающего "Лос-Анджелеса" Ильи Ковальчука​ Николь опубликовала в своем Инстаграме новое фото. Она подкрепила пост мотивирующим текстом.

– Как найти время. Жалобы на нехватку времени являются ни чем иным, как отговорками. Любому человеку желающему добиваться успехов, необязательно в спорте, а во всем к чему вы стремитесь и какова ваша цель, постигнуть ее можно только при наличии огромного желания, любви к людям, терпения, увлеченности, дисциплины и трудолюбия. И никто и никогда меня не убедит в обратном. Главное, действительно захотеть и быть готовым приложить к этому максимум усилий. А вот тем, кто осуждает и критикует других... перестаньте! Это пустая трата вашего драгоценного времени. Начните получать удовольствия от самого себя. Правда, важным является не путать эго и здоровую любовь к себе. Так как эти две вещи, ну никак между собой не связаны. Всё в ваших руках друзья. Просто нужна правильная мотивация и расстановка целей! Желайте, мечтайте, творите, любите, действуйте, – написала супруга Ковальчука в Инстаграме.