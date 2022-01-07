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Павел Бучневич оценил свою результативность в нынешнем сезоне НХЛ

15:35

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич высказался о своей результативности в нынешнем сезоне НХЛ.

«В начале не все складывалось, старт был тяжелым, — приводит слова Бучневича «РБ Спорт». — Потом еще за удар головой дисквалификацию получил. Два матча отсидел из-за дисквалификации, выпал из ритма. Тренировки тренировками, но игру надо чувствовать, иначе головой не успеваешь, тело не готово. Хоккей в НХЛ очень быстрый. Короче, в игровой режим надо было включиться. Но потом пошло. Как стал набирать очки, сразу время увеличилось на льду. Вдобавок много ключевых игроков выбыло на длительный срок, поэтому на нашу тройку стали делать ставку. Многое начало получаться, играли хорошо, «Сент-Луис» побеждал. Сейчас вот опять была пауза, снова заново вкатываюсь».

В нынешнем сезоне НХЛ 31-летний россиянин забросил 11 шайб и отдал 19 результативных передач в 31 матче за «Блюз».

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-buchnevich-zhal-tak-i-ne-uznaem-sostav-na-olimpiadu-iz-igrokov-nhl/

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