Пастрняк и Каше отправятся вместе с «Бостоном» в Торонто

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди сообщил, что чешские форварды Давид Пастрняк и Ондржей Каше полетят с командой в Торонто для участия в квалификационных матчах Кубка Стэнли, информирует Boston Globe.

Напомним, Пастрняк провел только одну тренировку с командой во время сборов. Форвард пропустил первые занятия из-за режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, который он был вынужден соблюдать, вернувшись в США из Чехии.