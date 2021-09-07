Паризе тренируется в форме «Айлендерс»

Нападающий Зак Паризе проводит тренировки в форме «Айлендерс». Сам хоккеист уже заявил, что подписал контракт с клубом.

Однако официально о заключении соглашения объявлено не было до сих пор.

Напомним, 13 июля «Миннесота» сообщили о выкупе контракта Зака Паризе. Он был игроком «Миннесоты» с 2012 года, подписав с клубом контракт на 13 лет и 98 миллионов долларов.

В прошлом сезоне 36-летний американец сыграл в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав в них 18 (7+11) очков при полезности «+7». В плей-офф он принял участие в 4 играх и набрал 3 (2+1) балла при общей полезности «-3».