«Оттава» продлила контракт с генеральным менеджером

Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25, сообщает сайт клуба.

Также в договоре прописана опция продления соглашения еще на сезон.

Дорион работает в системе клуба с 2007 года, куда пришел в качестве скаута. Затем он был директором по работе с игроками и помощником генерального менеджера.

Следующая победа станет для «Сенаторз» 150-й за то время, что Дорион занимает пост генерального менеджера. Это третий показатель в истории клуба после Брайана Мюррея (339) и Джона Маклера (240).