«Оттава» продлила контракт с генеральным менеджером
22:26
Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25, сообщает сайт клуба.
Также в договоре прописана опция продления соглашения еще на сезон.
Дорион работает в системе клуба с 2007 года, куда пришел в качестве скаута. Затем он был директором по работе с игроками и помощником генерального менеджера.
Следующая победа станет для «Сенаторз» 150-й за то время, что Дорион занимает пост генерального менеджера. Это третий показатель в истории клуба после Брайана Мюррея (339) и Джона Маклера (240).
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