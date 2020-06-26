«Панарин взорвал бомбу». Канадский журналист — о заявлении русского хоккеиста в адрес НХЛ
04:25
Журналист Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал заявление форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина о возобновлении сезона НХЛ.
«Звезда «Рейнджерс» Артемий Панарин взорвал бомбу в четверг днем с огненной публикацией в социальных сетях. Это вызвало вопрос: «Что его так расстроило?», — написал Фридман.
Ранее хоккеист написал в своем Instagram, что у него есть опасения о долгосрочном процветании НХЛ. Полностью заявление российского хоккеиста о будущих зарплатах в лиге можно прочитать — здесь.
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