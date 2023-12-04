Панарин в матче с «Сан-Хосе» оформил хет-трик

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

32-летний россиянин забросил шайбу на 45-й минуте и сделал счет 5:3. Ранее форвард отличился на 9-й и 13-й минутах.

На данный момент на счету Панарина 34 (15+19) очка в 23 матчах сезона.