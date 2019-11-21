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Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» за 11 лет, набиравшим очки в 12 матчах подряд

08:34
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин установил новое достижение по длительности результативной серии в составе команды. «Рейнджеры» обыграли «Вашингтон» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Сам Панарин сделал дубль.

Российский нападающий стал первым игроком «Рейнджерс» за 11 лет, который зарабатывал очки в 12 матчах сезона подряд. В 2007-2008 годах Скотт Гомес набирал очки в 13 матчах кряду.

На данный момент Панарин имеет в активе 25 (11+14) очков в 19 матчах. По этому показателю он догнал Александра Овечкина.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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