Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» за 11 лет, набиравшим очки в 12 матчах подряд

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин установил новое достижение по длительности результативной серии в составе команды. «Рейнджеры» обыграли «Вашингтон» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Сам Панарин сделал дубль.

Российский нападающий стал первым игроком «Рейнджерс» за 11 лет, который зарабатывал очки в 12 матчах сезона подряд. В 2007-2008 годах Скотт Гомес набирал очки в 13 матчах кряду.

На данный момент Панарин имеет в активе 25 (11+14) очков в 19 матчах. По этому показателю он догнал Александра Овечкина.

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