Панарин со своей половины от борта сделал голевую передачу на Зибанежада

«Рейнджерс» на 3-й минуте первого периода открыли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Голом отметился шведский форвард Мика Зибанежад. Ассистировал ему российский нападающий Артемий Панарин, который заполучил шайбу на своей половине льда и броском от борта вывел одноклубника один на один с вратарем «Пингвинз».

Теперь у 31-летнего россиянина 75 (20+55) набранных очков в 68 матчах этого сезона.