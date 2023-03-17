«Флорида» и «Монреаль» за первый период забросили 10 шайб на двоих. Это рекорд НХЛ

В матче регулярного чемпионата «Флорида» — «Монреаль» завершился первый период. Счет 7:3 в пользу «Пантерз».

В составе хозяев дубль оформил Картер Верхэге, а также по одной шайбе забросили Густав Форслинг, Аарон Экблад, Сэм Райнхарт, Райан Ломберг и Колин Уайт. У гостей голы на счету Майкла Мэтисона, Майкла Пеццетты и Энтони Ричарда.

С 10 голами на двоих команды повторили рекорд НХЛ по количеству голов в первом периоде. Рекорд по наибольшему количеству голов за любой период — 12, что было дважды.

«Канадиенс» повторили свой анти-рекорд по количеству голов, пропущенных в первом периоде. Такое случалось дважды ранее: 11 января 1938 года против «Монреаль Марунз» и 19 октября 1985 года против «Хартфорд Уэйлерс».

Ворота «Пантерз» защищает российский голкипер Сергей Бобровскй. За первые 20 минут игрового времени он отразил 3 из 6 бросков.