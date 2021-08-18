Панарин рассчитывает сыграть на Олимпиаде в Пекине

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что мечтает сыграть на Олимпийских играх в составе сборной России.

— Новости не читаю, восстанавливаю свои нервы, отдыхаю в лесу. Мечтаю ли сыграть на Олимпийских играх? Конечно, хочу сыграть, но от меня мало что зависит, — цитирует Панарина matchtv.ru.

— Но если говорят — едем?

— Я вообще рад буду. Я никогда не участвовал, поэтому мне вдвойне приятно будет.

— Болельщики переживают, позовут ли Панарина...

— Думаю, все нормально будет, болельщики придумают теорию заговора. Не читаю новости, не знаю, что там происходит. Я очень вспыльчивый, мне лучше не читать такое. Все новости удалил.

В июле 2020 года НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договоренности с МОК и ИИХФ.

Олимпиада 2018 года в Пхенчхане прошла без участия игроков из НХЛ. Хоккеисты лиги не участвовали в Играх из-за разногласий по страхованию игроков и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат.