«Ванкувер» планирует подписать с Петтерссоном и Хьюзом контракты-мостики

«Ванкувер» ведет переговоры о новых контрактах с молодыми звездами команды — нападающим Элиасом Петтерссоном и защитником Куинном Хьюзом. Оба хоккеиста находятся в статусе ограниченно свободных агентов, сообщает The Atletic.

В клубе рассчитывают завершить переговоры в скором времени. Оба хоккеиста должны подписать краткосрочные соглашение на пару лет, так называемые «контракты-мостики».

22-летний Петтерссон пропустил из-за травмы кисти 30 последних матчей минувшего чемпионата. В 26 матчах минувшего сезона швед набрал 21 (10+11) очко, в том числе 14 (7+7) в последних 14 матчах.

21-летний Хьюз отметился 41 (3+38) результативным баллом в 56 встречах.