«Флорида» может обменять нападающего Ватрано

«Флорида» может обменять нападающего Фрэнка Ватрано. Клуб изучает варианты обмена форварда, который с приходом Сэма Райнхарта недоволен тем, что станет получать меньше игрового времени, сообщает The Athletic.

Контракт 27-летнего американца с зарплатой 2,533 миллиона долларов рассчитан еще на год.

В прошлом сезоне Ватрано набрал 26 (18+8) очков в 56 встречах регулярного чемпионата.