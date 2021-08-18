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«Флорида» может обменять нападающего Ватрано

20:08
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«Флорида» может обменять нападающего Фрэнка Ватрано. Клуб изучает варианты обмена форварда, который с приходом Сэма Райнхарта недоволен тем, что станет получать меньше игрового времени, сообщает The Athletic.

Контракт 27-летнего американца с зарплатой 2,533 миллиона долларов рассчитан еще на год.

В прошлом сезоне Ватрано набрал 26 (18+8) очков в 56 встречах регулярного чемпионата.

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Иван Шитик все материалы автора

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