Панарин в четвертый раз набрал 80+ очков за сезон в «Рейнджерс». Это удавалось только Мессье и Жильберу

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:1).

Таким образом, 32-летний россиянин в четвертый раз набрал 80 или более очков за сезон в команде из Нью-Йорка. Такое удавалось лишь Марку Мессье (5 раз) и Роду Жильберу (4 раза).

Также первый гол в матче стал для Панарина 250-м в НХЛ.

В текущем сезоне Панарин провел 60 матчей, в которых набрал 82 (35+47) очка.