Панарин признан второй звездой матча «Аризона» — «Рейнджерс»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» — «Рейнджерс» (2:3).

Второй звездой встречи признан российский нападающий команды из Нью-Йорка Артемий Панарин. 31-летний россиянин в этой встрече набрал 3 (1+2) очка.

Первой звездой встречи стал его одноклубник форвард Мика Зибанежад. Он забил победный гол в матче.

Замкнул тройку нападающий «Аризоны» Лоусон Крауз, забросивший одну шайбу.