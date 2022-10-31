Капризов признан первой звездой матча с «Чикаго»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:3 Б).

25-летний россиянин стал автором победного буллита. Второй звездой признан автор дубля Мэтт Болди, третья звезда — Мэйсон Шоу, у которого 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Капризов провел 9 матчей, в которых набрал 11 (6+5) очков.