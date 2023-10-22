Панарин признан первой звездой матча с «Сиэтлом»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:1).

31-летний россиянин оформил дубль. Второй звездой признан форвард Филипп Хытил, сделавший ассистентский хет-трик. Третья звезда — защитник Ке-Андре Миллер, у которого два паса.

В текущем сезоне Панарин провел 5 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.