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Панарин повторил рекорд Лича, Ягра и Нюландера

08:27
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин 5 февраля в матче против «Вашингтона» (4:2) отдал три результативные передачи.

После этого у российского хоккеиста 15 (5+10) очков в десяти первых матчах сезона. Такой же показатель был у легенд «Нью-Йорка» Брайана Лича, Яромира Ягра и Микаэля Нюландера.

Лучшими же в списке бомбардиров «рейнджеров» в первых десяти матчах сезона являются Даррен Тюркорт ( сезон-1990/91), Марк Мессье (сезон-1992/93) и Яромир Ягр (сезон-2006/07), которые успели набрать за данный отрезок по 18 очков.

На данныый момент «Рейнджерс» занимает шестое место в Восточном дивизионе с 10 очками.

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