Лайне забросил первую шайбу после обмена в «Коламбус». Видео

Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне 5 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:3) забросил свою первую шайбу в новом клубе.

Финский хоккеист на 28-й минуте матча принял шайбу у правого борта, развернулся лицом к воротам и с неудобной руки бросил в дальний угол мимо вратаря «Старз» Антона Худобина.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард провел три матча, в которых набрал 4 (3+1) очка при показатели полезности «-1».

23 января «Виннипег» обменял Лайне на форварда «Коламбуса» Пьера-Люка Дюбуа и драфт-пик в третьем раунде 2022-го года.