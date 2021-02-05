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Лайне забросил первую шайбу после обмена в «Коламбус». Видео

07:52
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Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне 5 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:3) забросил свою первую шайбу в новом клубе.

Финский хоккеист на 28-й минуте матча принял шайбу у правого борта, развернулся лицом к воротам и с неудобной руки бросил в дальний угол мимо вратаря «Старз» Антона Худобина.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард провел три матча, в которых набрал 4 (3+1) очка при показатели полезности «-1».

23 января «Виннипег» обменял Лайне на форварда «Коламбуса» Пьера-Люка Дюбуа и драфт-пик в третьем раунде 2022-го года.

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