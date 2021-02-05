Матч команд Овечкина и Панарина завершился массовой дракой

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон» (4:2) завершился массовой потасовкой игроков.

За считанные секунды до финальной сирены форвард ньюйоркцев Кевин Руни задел ногу вратаря «Кэпиталз» Витека Ванечека, что сильно не понравилось проигравшей команде. На льду вспыхнуло сразу несколько рукопашных поединков, самым длинным из которых стал бой Брендана Диллона против обидчика вратаря «Вашингтона» — Руни.

В этой встрече капитан «Столичных» Александр Овечкин записал на свой счет 709-й гол в карьере. Пробив соотечественника Игоря Шестеркина, он вышел на чистое 7-е место по голам в истории НХЛ, обойдя Майка Гартнера. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал 3 голевые передачи.