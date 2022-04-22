Проворов забросил 9-ю шайбу в сезоне

«Филадельфия» забросила две шайбы «Монреалю» в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ.

Автором одного из голов стал российский защитник Иван Проворов. Он забросил шайбу на 15-й минуте встречи.

Для 25-летнего россиянина эта шайба стала 9-й в этом сезоне.