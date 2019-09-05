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Панарин о своем агенте: «Всякие бестолочи пишут, что он поставляет наркотики русским хоккеистам. Что вы мелете?»

15:50
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин дал большое интервью «СЭ». И ответил на многие острые вопросы.

— В начале года вы ушли от Дэна Мильштейна к Полу Теофаносу. Он выбил и вам, и Бобровскому отличные контракты. Это было верное решение сменить агента?

— Считаю, что да. Не хочу говорить ничего плохого про Дэна — все нормально. Просто я перестраховался и сделал выбор в пользу опыта. Все-таки Дэн достаточно молодой агент, у него не такой большой опыт, Пол больше времени в этой лиге. Хотя эмоционально мне было непросто принять это решение и сказать Дэну об этом.

— Если Мильштейн — медийный человек, то Теофанос в этом плане очень закрыт.

— Мы с Полом в очень хороших отношениях. Неплохо посидели после контракта, поговорили по душам. Он интересный человек. Все, наверное, знают о его прошлом.

— Про ЦРУ вам рассказывал?

— Я особо не спрашивал, но про некоторые вещи говорил. Но это совсем не о том, о чем всякие бестолочи пишут. Он поставляет наркотики русским хоккеистам?! Что вы мелете вообще? (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Панарина — скоро в «СЭ»

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