Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:27

Панарин: «Я провожу лучший сезон в НХЛ? Не думаю об этом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артемий Панарин (слева).
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что не думает о том, является ли текущий сезон лучшим в его карьере.

«Я не думаю об этом, или стараюсь не думать. Возможно, я подумаю об этом после окончания сезона, обо всех этих вещах. Но никогда [не буду думать] во время сезона», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

32-летний россиянин 17 марта поучаствовал в победе своей команды над «Питтсбургом». Панарин забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Панарин был признан первой звездой матча и первой звездой дня в НХЛ.

В текущем сезоне в активе Панарина 93 (38+55) очка в 67 матчах в регулярном чемпионате НХЛ.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
1
0
Читайте также
Американская фигуристка бросила коньки и ушла в пауэрлифтинг
Российский регбист Готовцев выиграл первый трофей в Англии
При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибла 16-летняя девушка
Болельщик на льду, треха от Челябинска за 3 минуты и невероятный Фукале. Что произошло в матче «Динамо» - «Трактор»
Мужчина бросил коктейль Молотова во двор посольства РФ в Молдавии во время выборов
Кефирное время: что означает отмена госуправления в подразделении Danone
Популярное видео
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Тарасенко во «Флориде», Кузнецов в «Каролине»
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Овечкин забил 63-й победный гол на выезде за карьеру в НХЛ — это третий результат в истории
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 67 44 23 92
2 Каролина 67 41 26 88
3 Филадельфия 68 34 34 76
4 Вашингтон 66 32 34 73
5 Айлендерс 66 29 37 73
6 Нью-Джерси 67 32 35 68
7 Питтсбург 66 29 37 67
8 Коламбус 67 23 44 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 69 40 29 95
2 Флорида 68 45 23 94
3 Торонто 66 38 28 85
4 Тампа-Бэй 67 36 31 78
5 Детройт 67 34 33 74
6 Баффало 68 32 36 69
7 Монреаль 67 25 42 61
8 Оттава 65 28 37 60
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 68 43 25 91
2 Даллас 69 41 28 91
3 Виннипег 66 42 24 89
4 Нэшвилл 68 39 29 82
5 Миннесота 68 33 35 74
6 Сент-Луис 67 35 32 73
7 Аризона 68 28 40 61
8 Чикаго 67 18 49 41
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 68 42 26 92
2 Эдмонтон 65 40 25 84
3 Лос-Анджелес 67 34 33 79
4 Вегас 66 35 31 77
5 Калгари 67 33 34 71
6 Сиэтл 66 28 38 68
7 Анахайм 67 23 44 49
8 Сан-Хосе 66 16 50 39
Результаты / календарь
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
17.03 00:00
Аризона – Нью-Джерси
 4 : 1
17.03 01:00
Флорида – Тампа-Бэй
 3 : 5
17.03 02:00
Коламбус – Сан-Хосе
 4 : 2
17.03 02:00
Торонто – Каролина
 4 : 5 Б
17.03 02:00
Калгари – Монреаль
 5 : 2
17.03 02:00
Бостон – Филадельфия
 6 : 5
17.03 03:00
Сент-Луис – Миннесота
 3 : 2 Б
17.03 03:00
Даллас – Лос-Анджелес
 4 : 1
17.03 05:00
Эдмонтон – Колорадо
 2 : 3 ОТ
17.03 05:00
Сиэтл – Нэшвилл
 1 : 4
17.03 05:00
Ванкувер – Вашингтон
 1 : 2
17.03 20:00
Рейнджерс – Айлендерс
- : -
17.03 22:30
Вегас – Нью-Джерси
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 68 116
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 66 114
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 63 106
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 65 55
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 68 48
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 64 48
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
Новости
RSS RSS
Все новости