Панарин: «Я провожу лучший сезон в НХЛ? Не думаю об этом»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что не думает о том, является ли текущий сезон лучшим в его карьере.

«Я не думаю об этом, или стараюсь не думать. Возможно, я подумаю об этом после окончания сезона, обо всех этих вещах. Но никогда [не буду думать] во время сезона», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

32-летний россиянин 17 марта поучаствовал в победе своей команды над «Питтсбургом». Панарин забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Панарин был признан первой звездой матча и первой звездой дня в НХЛ.

В текущем сезоне в активе Панарина 93 (38+55) очка в 67 матчах в регулярном чемпионате НХЛ.