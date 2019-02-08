Панарин нанял нового агента. Он ведет дела Бобровского

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин сменил агента, сообщает инсайдер НХЛ Элиотт Фридман. Ранее он работал с Дэном Мильштейном. В этом сезоне у российского форварда возникли проблемы с подписанием нового контракта с "Блю Джэкетс".

Мильштейн в конце января заявил, что приостанавливает переговоры с "Коламбусом". Новый этап будет проведен после завершения сезона. 1 июля Панарин может стать неограниченно свободным агентом.

По сведениям Фридмана, новым агентом Панарина станет Пол Теофанос, который ведет дела голкипера "Блю Джэкетс" Сергея Бобровского. Другой инсайдер Аарон Прцлейн сообщает, что Теофанос уже приступил к своим обязанностям. В четверг он побывал в расположении "Коламбуса", где встретился с руководством клуба.

Сегодня появилась информация о том, что вариант с обменом Панарина рассматривает "Нэшвилл". Клубы могут подписывать новых игроков до 25 февраля.