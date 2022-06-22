Овечкин занял десятое место в голосовании за «Харт Трофи»

Стали известны итоги голосования за российских претендентов на «Харт Трофи».

Лучшим среди россиян стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, занявший третье место с 738 баллами. За ним идут форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (126, 7-е место) и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (10, 10-е место).

Обладателем «Харт Трофи» стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, который также завоевал «Тед Линдсей Эворд».

«Харт Трофи» вручают хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. В прошлом сезоне обладателем приза стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.