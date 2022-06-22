«Вегас» продлил контракт с Миромановым

Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте «Голден Найтс».

Соглашение с 24-летним россиянином рассчитано на 2 года. Зарплата игрока составит 762 500 долларов в год.

Мироманов выступает за «Вегас» с 2021 года. В минувшем сезоне защитник провел 11 матчей в НХЛ, в которых набрал 1 (0+1) очко.