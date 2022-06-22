Друри из «Рейнджерс» признан лучшим генеральным менеджером в НХЛ

Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри стал обладателем «Джим Грегори Эворд», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Награда вручается лучшему генменеджеру клуба НХЛ по итогам сезона. 45-летний американец работает в клубе из Нью-Йорка с 2015 года. В мае 2021-го Друри стал генменеджером «Рейнджерс».

Призера «Джим Грегори Эворд» выбирает комиссия из 42 человека: 32 генеральных менеджера, 5 руководителей НХЛ и 5 журналистов. Два года подряд победителем становился генменеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло.